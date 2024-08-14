اللجنة الأولمبية: صرفنا 500 مليون جنيه على بعثة مصر في باريس

قال ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن إجمالي ما تم صرفه على الرياضة المصرية هو مليار و250 جنيه، في حين تم صرف نحو 500 مليون جنيه فقط على البعثة الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لدعم 21 اتحاد.

وأضاف إدريس خلال لقائه عبر برنامج «على مسئوليتي»، أنه تم صرف نحو نصف مليون دولار لكل اتحاد في الثلاث سنوات من أجل أولمبياد باريس، وكل اتحاد حصل على 6 مليون جنيه في العام من أجل الإعداد للمشاركة في الدورة الأولمبية.

واستكمل رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: حصلنا على 300 ألف دولار و120 ألف يورو فقط خلال سفرنا لأولمبياد باريس 2024، وما تبقى أعدناه للدولة مرة أخرى.