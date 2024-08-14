فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الداخلية في الدوري

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أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الداخلية في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الحوي في إطار آخر مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - عبد الرحمن جودة - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمود دونجا - محمود صابر - يوسف أسامة - صامويل أومسا - دودو الجباس - مروان حمدي