مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انفجار بشمال غرب سوريا

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 3:32 م

أعلنت وزارة الصحة السورية، مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين آخرين، في حصيلة أولية؛ جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب بشمال غرب البلاد، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس.

وبدوره، قال الدفاع المدني، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك: "تمكنت فرقنا من انتشال جثماني رجل وطفل، واستطاعت إنقاذ 3 مصابين كان أحدهم تحت الأنقاض، في حصيلة غير نهائية، لضحايا الانفجار الذي وقع على أطراف مدينة إدلب اليوم".

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تواصل عملها بإخماد الحرائق المشتعلة جراء الانفجار؛ ليتسنى لها استكمال عمليات البحث تحت الأنقاض بعد إخماد الحرائق.

وكانت "سانا"، أشارت إلى سماع انفجار مجهول السبب في محيط مدينة إدلب بشمال غرب سوريا، وأنباء أولية عن وقوع إصابات.

وأفاد "تلفزيون سوريا"، بانفجار مستودعات ذخيرة في محيط مدينة إدلب، وسط تحذيرات من الاقتراب من المنطقة، مشيرا إلى أن انفجارات متتالية شهدها الموقع، من المرجح أنها ناتجة عن انفجار الذخائر.

وبث التلفزيون لقطات فيديو أولية تظهر تصاعد سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة جراء انفجار مستودعات الأسلحة في مدينة إدلب.

وقُتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 100 أخرين في 24 يوليو الماضي؛ إثر انفجار مستودع ذخائر قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب.

