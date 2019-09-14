انطلاق مهرجان 2005 و2007 للكرة النسائية

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استضاف نادي بالم هيلز بمدينة السادس من اكتوبر المهرجان الاول للبراعم للكرة النسائية من مواليد 2005 و 2007 للكرة الخماسية.

أقيم المهرجان بحضور الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة القدم النسائية والدكتور محمود سعد نجم الزماللك السابق والمدير الفني بالاتحاد.

وشارك في المهرجان الاول للبراعم 300 لاعبة 13 فريق من مواليد 2007 و14 فريق من مواليد 2005 بمشاركة مركز شباب بشتيل ونادي العجوزة ونادي المجموعات العلمية ومركز شباب الاميرية ونادي جولدي ومركز شباب الحيتية ونادي البطل الاوليمبي ومركز شباب أبو حماد بالإضافة لمشاركة أكاديمية فالكون وأكاديمية تايجر وأكاديمية تشامبيون وأكاديمية إيمز.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق إعجابها بمستوى التنظيم والمستوي الفني وذلك خلال الكلمة التي ألقتها عقب انتهاء المهرجان.

وكشفت عن فتح إقامة دوري للبراعم وانه تم فتح باب القيد للأندية ومراكز الشباب لتسجيل اللاعبات من مواليد 2005 و2007 واقامة مهرجان رسمي للبراعم في ديسمبر القادم.

وأكدت عبد الحق علي أن الاهتمام والتركيز خلال الفترة المقبلة على البراعم والناشئين كما أنه سيتم إنشاء دوري للأكاديميات والمدارس من أجل بناء قاعدة سليمة وقوية للكرة النسائية لبناء منتخب قوي يمثل مصر في المحافل الدولية في المستقبل.

فيما شدد الدكتور محمود سعد علي اللاعبات بضرورة التركيز جيدا وتعلم مهارات كرة القدم من اجل الوصول لأعلى المستويات. الدولية والعالمية وقال ان اتحاد الكرة في طريقه لاقامة دورات تدريبية للمدربين والمدربات من اجل الارتقاء بمستواهم واتعلم مهارات التعامل مع السن الصغيرة من اللاعبات البراعم وكيفية تعليمهم مهارات اللعبة



