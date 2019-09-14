ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم السبت، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية(واس).

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملي تكرير للنفط تابعين لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن "للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين لتكرير النفط تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقتا لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.