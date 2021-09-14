الرئيس السيسي يتسلم تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 وذلك خلال احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بالعاصمة الإدارية.

سلم التقرير إلى الرئيس الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.