أوقاف الأقصر تعلن إحلال وتجديد عدد من المساجد

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أعلنت مديرية الأوقاف بالأقصر، إحلال وتجديد عدد من المساجد، شملت مسجد الرضى بمدينة الأقصر بنسبة إنجاز 90%، مسجد السلام بقرية الروافعة بمركز البياضية بنسبة إنجاز 70%، مسجد عمر بن الخطاب بقرية الضمان بمركز الطود بنسبة إنجاز 98%، ومسجد التوحيد بالأقالتة بمركز القرنة بنسبة إنجاز 60%.

كما شملت أعمال الإحلال والتجديد مسجد الإيمان بقرية الغريرة بأصفون بنسبة إنجاز 40%، مسجد أبوغريب بكيمان المطاعنة بمركز إسنا بنسبة إنجاز 95 %، صيانة وترميم مساجد "أبوبكر الصديق بقرية الحبيل بمركز البياضية بنسبة إنجاز 65 %، ومسجد سعد عثمان بقرية العديسات بمركز الطود بنسبة إنجاز 20%.

كما تم إحلال وتجديد، مسجد السواكنية بقرية النمسا بنسبة إنجاز 90%، مسجد السيد البدوي بقرية الدير بنسبة إنجاز 50%، مسجد بلال بن رباح بوابورات المطاعنة بقرية أصفون بنسبة إنجاز 80%، ومسجد العتيق بنجع عامر أيضًا بقرية أصفون بنسبة إنجاز 99 %.