قالت الفنانة أيتن عامر، إن الدور الجيد أهم بالنسبة لها من البطولة المطلقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنها لن تستفيد شيئًا إذا قدّمت بطولة مُطلقة دون أن تكون مفيدة للدور أو غير مؤهلة لهذه البطولة من الأساس.

وتابعت: "عندما تكون هناك بطولة مع دور جيد يكون هذا هو البطل الحقيقي.. الأمر لا يقتصر على ذكر اسمها أولًا على التتر".

في سياق آخر، كشفت أيتن أنها وقّعت على أول أغنية لها في شهر ديسمبر الماضي، وكان من المفترض تصويرها في عيد الأضحى الماضي، لكنّها أرجعت التأجيل لما أسمتها لخطبة تواجهها الشركة في الوقت الحالي.

وفيما أكّدت أيتن أن موقف الشركة لا يزال غير واضح حتى الآن، إلا أنها أفادت بانتظارها ردًا من قِبل الشركة في الفترة المقبلة.