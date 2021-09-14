الشرطة تحقق في انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع في مدينة درسدن الألمانية

بدأت الشرطة الألمانية التحقيق في واقعة انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان البالون المغطى بالمعدن، الذي يُفترض أنه تسبب في انقطاع التيار الكهربي، قد وُجه عمدا أو وصل بالصدفة إلى محطة التحويل في جنوب المدينة.

وعقب ظهر أمس الاثنين انقطعت الكهرباء مؤقتا عن حوالي 300 ألف منزل في دريسدن والمنطقة المحيطة بها.

وبسبب انقطاع التيار الكهربي تم استدعاء فرق الإطفاء والطوارئ في 34 حالة، وكانت هناك 24 حالة تم فيها استدعاء فرق الإنقاذ بسبب توقف المصاعد، وكانت هناك أربعة إنذارات حريق كاذبة أطلقت بواسطة أنظمة آلية.

وتم العثور على بقايا البالون أثناء البحث اللاحق في موقع انقطاع التيار الكهربي.