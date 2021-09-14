إصابة 17 مدنيا جراء انفجار لغم زرعه حوثيون بالحديدة اليمنية

أصيب 17 مدنيا يمنيا، مساء اليوم الإثنين، بانفجار لغم ارضي زرعه مسلحو الحوثيين، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن لغما أرضيا زرعه الحوثيون في منطقة القطابا، انفجر اثناء مرور سيارة تحمل مدنيين، في مديرية الخوخة جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر، الذي طلب الكشف عن هويته، أن معظم الاصابات جراحهم خطرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي الأسعافات الأولية، تمهيداً لنقلهم إلى مستشفيات عدن.

وتشهد محافظة الحديدة، معارك متقطعة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أجزاء المحافظة من جهة ثانية، تخلف في العادة قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

وتطالب الأمم المتحدة بشكل متكرر بإزالة الألغام من الحديدة، على خلفية ارتفاع عدد ضحايا المدنيين بسبب هذه الألغام.