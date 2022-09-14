زيلينسكي يتوجه إلى مدينة إزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرا

توجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إزيوم شرقى البلاد، التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها مؤخرا.

وقال زيلينسكي إن قواته بلاده استعادت المزيد من الأراضي من القوات الروسية المتقهقرة.

وأوضح زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء زيارته لمدينة إزيوم بشمال شرق البلاد، إن علم أوكرانيا يرفرف مجددا في منطقة خاركيف.

وأضاف: "نتحرك في اتجاه واحد فقط- إلى الأمام، وحتى النصر".

وأظهرت الصور زيلينسكي وهو يقوم بتحية الجنود الأوكرانيين المشاركين في الهجوم المضاد سريع التقدم نحو القوات الروسية.

يشار إلى أنه تم استعادة إزيوم منذ أيام. ويشار إلى أن المدينة تعد منفذا لمنطقة دونباس الصناعية، وكان يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 ألف شخص قبل اندلاع الحرب.

يشار إلى أن إقليم دونباس دائما ما كان محور اهتمام روسيا، حيث يدير فيه الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو، حكومة موازية في أجزاء كبيرة من المنطقة منذ عام 2014. وقد تم استخدامه كنقطة انطلاق إلى بقية البلاد مع بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير الماضي.

ولم تتوقف الهجمات حتى الآن، وأفادت مدينة "كريفي ريه" الصناعية بوسط أوكرانيا بأنها تعرضت اليوم لقصف روسي بصواريخ كروز.

واستهدف الهجوم منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وفقا لما ذكره حاكم دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو.

وتسبب ذلك في أن صارت أجزاء من المدينة بدون مياه. ولكن ترددت تقارير بشأن ارتفاع سريع في منسوب المياه في نهر إينجوليتس، الذي تقع عليه المدينة.

وكريفي ريه أيضا مسقط رأس زيلينسكي.