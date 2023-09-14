النيابة تطلب التحريات بشأن سقوط ربة منزل بمنور عقار في الإسكندرية

طلبت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول سقوط ربة منزل، من الطابق الرابع في منور العقار محل سكنها، منطقة الإبراهيمية، مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وتعكف النيابة العامة على سؤال المصابة داخل المستشفى حال سماح حالتها بذلك، وطلبت التقرير الطبي الخاص بحالتها، وسؤال الجيران وأقوال شهود العيان.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بسقوط سيدة في منور عقار بشارع رمضان يوسف، منطقة الإبراهيمية.

وبانتقال الشرطة، ترافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط سيدة في منور العقار، مما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح وكدمات في أنحاء الجسم، وبسؤالها اتهمت زوجها "له معلومات جنائية مُسجلة" بالتسبب في سقوطها.

تم نقل المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.