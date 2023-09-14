تنطلق غدًا الخميس، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر، على قناتي on، وOnTime Sports، والذي يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم، وتنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتجيب الحلقة الأولى من البرنامج على سؤال مهم ردده الكثيرون بعد الموسم الأول عن مصير اللاعبين المختارين من الموسم الأول بالبرنامج، حيث تكشف الحلقة عن مراكز التدريب التي تم إنشائها للاعبين في 7 محافظات مختلفة للاهتمام بهم ورعايتهم.

كما يتم الكشف عن مفاجأة الحلقة، وهي تواجد مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الاسبانية لاختيار 10 مواهب من نجوم كابيتانو مصر في الموسم الأول لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل سلتافيجو وريال بيتس وبلد الوليد وألباسيتي.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشر على قناة "OnTime Sports".