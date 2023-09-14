 وكالة الأنباء الكورية الشمالية: بوتين قبل دعوة كيم لزيارة بيونج يانج - بوابة الشروق
الخميس 14 سبتمبر 2023 9:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

وكالة الأنباء الكورية الشمالية: بوتين قبل دعوة كيم لزيارة بيونج يانج

سول (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 9:20 ص | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 9:20 ص

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونج يانج بلاده، مضيفة أن بوتين قبل الدعوة.

وأوضحت الوكالة أن كيم قدم الدعوة خلال عشاء رسمي مع بوتين أمس الأربعاء بعد قمتهما في مركز فوستوشني الفضائي في منطقة أمور الروسية.

وأضافت الوكالة أنه "في نهاية حفل الاستقبال، دعا كيم جونج أون بوتين بلطف لزيارة كوريا الديمقراطية في وقت مناسب"، وتابعت أن "بوتين قبل الدعوة بترحيب وأكد من جديد اعتزامه المضي قدما دائما في تاريخ وتقاليد الصداقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية"، في إشارة إلى كوريا الشمالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك