رئيس وزراء كرواتيا: تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين

أعلن رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، أمام مجلس الوزراء في العاصمة الكرواتية زغرب اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الكهرباء دون تغيير للمواطنين والمؤسسات العامة مثل المدارس ورياض الأطفال ودور الرعاية وغيرها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بلينكوفيتش قدم الجولة الخامسة من التدابير، التي ستدخل حيز التنفيذ لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، لكبح التضخم.

وتشمل التدابير أيضا خفض أسعار سلع معينة بما يتماشى مع الاتفاق مع تجار التجزئة.

وقال بلينكوفيتش إن "الهدف هو الحفاظ على خفض أسعار الكهرباء، والحماية من التضخم، وخفض استهلاك الكهرباء".

وأضاف بلينكوفيتش أن الحكومة تلقت "تأكيدات" من البنوك بأنها سترفع سعر الفائدة على الودائع دون رفعها على الرهون العقارية.