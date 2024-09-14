تركيا: اعتراف المزيد من الدول بفلسطين يعطينا الأمل في تحقق العدالة

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بفلسطين، واستعداد المزيد من الدول للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية يعطي الأمل في تحقق العدالة.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، أعرب فيه عن تقديره لدعم إسبانيا للقضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأناضول.

وقال فيدان، إنهم عقدوا اجتماعا في العاصمة مدريد برفقة أعضاء مجموعة الاتصال الإسلامية العربية، برعاية وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وبمشاركة ممثلي إسبانيا وسلوفينيا والنرويج وإيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «خلال لقاءاتنا في مدريد، حيث التقينا أيضا برئيس الوزراء الإسباني (بيدرو) سانشيز، لاحظنا أن الدعم لحل الدولتين يتزايد».

وأشار إلى أن عدم دفع إسرائيل ثمن جرائمها ودعم الولايات المتحدة المطلق لها، أدى إلى انهيار النظام العالمي، وأن الدول الغربية باتت تدرك ذلك.

ولفت فيدان، إلى انتهاء الفترة التي كان ينظر فيها الرأي العام العالمي إلى القضية الفلسطينية من وجهة نظر إسرائيل وداعميها.

وقال الوزير التركي: «حل الدولتين فرصة تاريخية لإسرائيل، ونأمل أن ينتهزوها قبل فوات الأوان».

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر 2023.

وتضم وزراء خارجية 8 دول هي، مصر وتركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.