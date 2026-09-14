سياسية ألمانية تدعو إلى التصويت التكتيكي لحزبها في مكلنبورج-فوربومرن لإسقاط ميرتس

قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن الواقعة شمال شرق ألمانيا، دعت السياسية سارا فاجنكنشت، مؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، الناخبين إلى ما وصفته بـ "التصويت التكتيكي" لصالح حزبها.

وفي تصريحات لشبكة "تي أونلاين" الإخبارية، قالت فاجنكنشت إن "ولاية مكلنبورج-فوربومرن يمكنها إسقاط (المستشار الألماني فريدريش) ميرتس"، مضيفةً:"إذا نجحنا في دخول البرلمان وخروج الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي يترأسه ميرتس)، فسيصبح ميرتس جزءاً من الماضي".

وأوضحت فاجنكنشت أن الهدف الثاني للحزب الذي أسسته يتمثل في منع تشكيل ائتلاف حاكم في الولاية يضم حزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. كما دعت إلى انتخاب حاكم للولاية غير حزبي ليدير الحكومة عبر أغلبية متغيرة، مشددةً على ضرورة "إشراك حزب البديل من أجل ألمانيا أيضاً". وكانت فاجنكنشت طرحت مقترح انتخاب حاكم غير حزبي في ولاية ساكسونيا-أنهالت كذلك.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث استطلاعات الرأي في مكلنبورج-فوربومرن أظهرت أن حزب "فاجنكنشت" سيحصل على 4%، وهي نسبة غير كافية لدخول البرلمان؛ بينما حصل الحزب المسيحي على 7%، وحزب الخضر على 5%.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الولاية في العشرين من الشهر الجاري.