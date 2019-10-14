تركيا تنتزع التعادل من الديك الفرنسي وتؤجل تأهله ليورو 2020

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حرم المنتخب التركي مضيفه الفرنسي من التأهل المبكر إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بالتعادل 1 / 1 معه اليوم الأثنين في إطار منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وفي مباراتين أخريين بنفس المجموعة فاز منتخب أيسلندا على أندورا 2 / صفر وسحق المنتخب الألباني مضيفه المولدوفي برباعية نظيفة.

وعلى ملعب "استاد د فرانس" ، انتهى الشوط الأول من المباراة بين فرنسا وتركيا بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني ، تقدم أوليفيه جيرو بهدف للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 76 وتعادل كان إيهان للضيوف في الدقيقة 82 .

ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة حيث يتفوق المنتخب الفرنسي بفارق الأهداف فيما يتفوق المنتخب التركي بفارق المواجهة المباشرة حيث فاز في مباراة الذهاب على ملعبه 2 / صفر.