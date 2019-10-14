أعلن مكتب الانتخابات الوطني بالمجر في وقت متأخر من يوم الأحد أن النتائج الأولية للانتخابات المحلية أظهرت أن مرشح المعارضة جيرجي كاراسوني سيطيح بالعمدة استيفان تارلوس الذي ينتمى لحزب فيديس الحاكم في انتخابات بلدية بودابست، والذي يعتبر انتصارا كبيرا للمعارضة في المجر.

وكشفت النتائج بعد فرز أكثر من 70 بالمئة من الأصوات في بودابست، إن كاراسوني يتقدم على تارلوس بنسبة 62ر50 بالمئة مقابل 29ر44 بالمئة، حيث يمثل انتخاب كاراسوني، مرشح المعارضة المشترك، ضربة كبيرة لرئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010.

وقالت السلطات الانتخابية إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الأحد لاختيار من يشغل مناصب العمد وأعضاء المجالس المحلية في أكثر من 3000 منطقة، بلغت 45ر48 بالمئة من بين من يحق لهم حق التصويت والبالغ عددهم نحو 8 مليون مواطن.