مسؤولان: أمريكا قد تسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الأحد إن الولايات المتحدة تدرس خططا لسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام وذلك في جدول زمني أسرع مما كان متوقعا للانسحاب الأمريكي في ظل تصعيد الهجوم التركي على المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق يوم الأحد أنه يعمل، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، على بدء تنفيذ انسحاب القوات من شمال سوريا حيث يوجد نحو ألف جندي أمريكي.

ولم يحدد إسبر موعدا للانسحاب واكتفى بقول إنه يريد تنفيذه ”بأمان وفي أسرع وقت ممكن“.

وقال المسؤولان الأمريكيان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، لرويترز، إن الولايات المتحدة تبحث خيارات عدة لكنهما أضافا أن الجيش الأمريكي سيسحب على الأرجح معظم قواته خلال أيام وليس أسابيع.

وقال أحدهما إن الانسحاب الكامل ربما يستغرق أسبوعين أو أكثر غير أن ذلك ربما يتم بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويأتي الكشف عن قرار الانسحاب السريع بعد أحداث سياسية متسارعة خلال الأيام الماضية في سوريا التي كانت يوما قلبا ”لدولة الخلافة“ التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدأت التطورات الأخيرة يوم الأحد الماضي حين قرر ترامب أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل عدد قليل من الجنود الأمريكيين من شمال شرق سوريا. وانتقد معارضو ترامب هذا القرار قائلين إنه مهد الطريق بعدها بثلاثة أيام لهجوم تركي على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الانسحاب الأمريكي المفاجئ من سوريا، دون التوصل إلى أي حل دبلوماسي عبر مفاوضات، باعتباره هزيمة للسياسة الخارجية الأمريكية إذ أن الولايات المتحدة فشلت في منع هجوم تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، على حليفة واشنطن الرئيسية في حربها ضد الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تدافع عن المقاتلين الأكراد السوريين في مواجهة تركيا والقوات التي تدعمها أنقرة، رغم أن الأكراد قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية ضد الدولة الإسلامية ويحرسون حاليا السجون التي يوجد بها عشرات الآلاف من المتشددين.

وقال إسبر في مقابلة تلفزيونية إنه يتوقع أن يسعى الأكراد السوريون إلى ضمان بقائهم باللجوء إلى منافسي الولايات المتحدة في الصراع السوري وهما روسيا والرئيس السوري بشار الأسد.

وقال إسبر ”نتوقع بشدة أن... يبرم الأكراد السوريون اتفاقا مع القوات السورية والروسية“.

* الأكراد يتحولون إلى روسيا وسوريا

قال إسبر إن من المتوقع ”أن يبرم الأكراد السوريون اتفاقا مع القوات السورية والروسية“.

وفي مؤشر محتمل على ذلك، قالت وسائل إعلام سورية رسمية يوم الأحد إن الجيش السوري بدأ في تحريك قواته إلى جبهات القتال في شمال شرق البلاد ”لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية“.

وبدا ترامب، في تغريدات على تويتر، مدافعا عن نهجه العسكري الذي آثر الابتعاد عن طريق التوغل التركي لكنه أكد إمكانية فرض عقوبات على أنقرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا وأكراد سوريا ”يتقاتلون منذ سنوات عديدة“.

وتعتبر تركيا أكراد سوريا المدعومين من واشنطن امتدادا لمتمردين أكراد تقاتلهم على أرضها.

وقال ترامب ”ربما يود آخرون في المجيء والقتال لصالح طرف أو آخر...دعهم! نحن نراقب الموقف عن كثب. إنها حروب لا تنتهي“.

وسيترك الانسحاب من سوريا وقطع العلاقات الكامل مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد الولايات المتحدة دون وجود على الأرض في وجه تهديد الدولة الإسلامية في شمال سوريا.

وعبر بريت ماكجورك، الذي كان أكبر دبلوماسي بإدارة ترامب في التحالف الذي قادته واشنطن ضد التنظيم حتى استقالته العام الماضي، عن أسفه لتفكك السياسة الأمريكية في سوريا بعد سنوات من المكاسب ضد التنظيم.

قال ماكجورك على تويتر ”القوات المسلحة الأمريكية تنسحب من شمال شرق سوريا حيث كانت خلافة داعش. هذا كله دون تفكير وتجهيز أو تخطيط“.

وأضاف ”سيكون لذلك تداعيات خطيرة على أمننا القومي يتجاوز سوريا. الآن نتمنى أن يخرج رجالنا سالمين“.