رئيس الأركان السوداني يتسلم رسالتين خطيتين من نظيريه اليمني والإماراتي

تسلم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بالسودان، رسالتين خطيتين من رئيس الأركان العامة اليمني الفريق بحري ركن عبدالله سالم النخعي، ورئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن الرسالتين تتصلان بعلاقات التعاون العسكري بين السودان واليمن من جهة، والسودان والإمارات من جهة أخرى وسبل تعزيزها.

وأوضحت أن تسليم الرسالتين جاء لدى لقاء رئيس الأركان المشتركة السوداني مع اللواء الركن أحمد علي سالم الشعناء الملحق العسكري لجمهورية اليمن، والعقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات، كل على حده.

وأكد رئيس الأركان السوداني حرص بلاده على الأمن والاستقرار في اليمن.