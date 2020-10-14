 تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان - بوابة الشروق
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تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:41 م

أعلنت الرئاسة اللبنانية، في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مساء يوم الأربعاء، تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للأسبوع المقبل.

 

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