تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان

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أعلنت الرئاسة اللبنانية، في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مساء يوم الأربعاء، تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للأسبوع المقبل.
الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية المقررة غدًا الى الخميس المقبل
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 14, 2020
الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية المقررة غدًا الى الخميس المقبل