تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان

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أعلنت الرئاسة اللبنانية، في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مساء يوم الأربعاء، تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للأسبوع المقبل.