مسؤول فلسطيني يدعو المانحين الدوليين لسرعة تغطية العجز المالي لدى أونروا

دعا مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، المانحين الدوليين إلى سرعة تغطية العجز المالي لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك عشية اجتماع دولي مقرر غدا الخميس.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، بأن حوارا ثالثا سيعقد غدا بدعوة من المملكة الأردنية ومملكة السويد لكبار المانحين الرئيسيين للأونروا.

وأوضح أبو هولي، أن الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الخارجية لبحث مساعدة أونروا في سد العجز المالي لهذا العام بما في ذلك تعزيز تواصلها مع المانحين وخاصة الدول الخليجية.

وقال إن تداعيات الأزمة المالية لأونروا "ستكون كارثية على المنطقة إذا لم يسارع المانحون في تغطية عجزها المالي".

وأشار إلى أن الخطر، الذي يهدد البرامج الخدماتية للأونروا حقيقيا في ظل استمرار العجز المالي الذي يقدر بـ130 مليون دولار في موازنتها الاعتيادية بالإضافة إلى العجز المالي الذي يزيد عن 50% في موازنة الطوارئ لسورية وفلسطين وضعف استجابة المانحين لنداء مواجهة فيروس كورونا المستجد بقيمة 6ر94 مليون دولار.

وحث أبو هولي، الأمم المتحدة والمانحين على سرعة التدخل لسد العجز المالي من خلال تقديم تمويل إضافي لميزانية أونروا وحماية الوكالة "بوصفها "الشاهد السياسي والأممي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين من المؤامرات التي تحاك ضدها لتصفيتها".

وذكر أن الاتصالات مع الدول العربية المضيفة مستمرة ولم تتوقف والتنسيق بينها على أعلى مستوياته "لمواجهة ما يحاك من مؤامرات ومخططات سواء على صعيد إنهاء دور أونروا أو توطين اللاجئين الفلسطينيين".