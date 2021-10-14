 بيانات نهائية: التضخم في إسبانيا ارتفع بـ4% خلال سبتمبر على أساس سنوي - بوابة الشروق
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بيانات نهائية: التضخم في إسبانيا ارتفع بـ4% خلال سبتمبر على أساس سنوي

مدريد - د ب أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 1:28 م

أظهرت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الخميس، تسارع التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد، وهو ما كانت أشارت إليه تقديرات أولية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.0% على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 3.3% في أغسطس. وجاء المعدل متماشيا مع التقديرات الأولية التي جرى نشرها في 29 سبتمبر.

وهذا المعدل السنوي الجديد هو الأعلى منذ سبتمبر 2008. وارتفع التضخم في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة النقل.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية الطازجة والطاقة، إلى 1.0% مقابل 0.7% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% في سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في أغسطس.

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