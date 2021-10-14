سادك تبقي قوات في موزمبيق إلى أجل غير مسمى

أعلنت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك)، أن قواتها التي تساعد في محاربة التمرد المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق سوف تبقى في البلاد حتى تتم السيطرة على الوضع على الأرض.

وذكرت وكالة بلومبرج" للأنباء أن الممثل الخاص لرئيس قسم السياسات والتعاون الدفاعي والأمني في سادك، مفو مولومو، صرح للصحفيين اليوم الخميس في مابوتو عاصمة موزمبيق بأن المجموعة تعتزم أيضا إضافة المزيد من القوات البرية في المناطق التي تمت استعادتها من المتمردين.

وقال إن المسلحين يفرون إلى مقاطعتي نياسا ونامبولا في موزمبيق، وكذلك الجزر قبالة ساحل كابو ديلجادو وإلى تنزانيا المجاورة.