السعودية تُرسي سفينة الملك فهد في أمريكا لحماية المصالح الاستراتيجية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أنها قامت بإرساء"سفينة جلالة الملك فهد"، في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القوات البحرية السعودية احتفت اليوم الجمعة بمراسم إرسائها العارضة الرئيسية للسفينة الثانية من سفن "مشروع طويق" التي أطلق عليها رسميًا اسم "سفينة جلالة الملك فهد"، في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.



حضر مراسم إرساء السفينة قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي والملحق العسكري في سفارة المملكة في واشنطن وأتاوا، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية السعودية والأمريكية، وعدد من المسؤولين في شركة "لوكهيد مارتن" وشركة "فينكانتيري".



وذكرت "واس": "يُعد "مشروع طويق" أحد أبرز المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية، ويتضمن أربع سفن قتالية متعددة المهام تمتلك أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية ضد الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطحية.



وأضافت أن "هذه السفن ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية والحيوية للمملكة".



ويشتمل المشروع على تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي، كما سيسهم في نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية.



واحتفلت القوات البحرية الملكية السعودية، في مايو 2021، بمراسم ترسية العارضة الرئيسية للسفينة الأولى لمشروع طويق، التي أُطلق عليھا رسمياً اسم "سفينة جلالة الملك سعود"، ضمن مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.