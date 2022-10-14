 رئيس الوطني الفلسطيني: إطلاق الاحتلال النار على طبيب في مستشفى «جريمة حرب» - بوابة الشروق
الجمعة 14 أكتوبر 2022 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوطني الفلسطيني: إطلاق الاحتلال النار على طبيب في مستشفى «جريمة حرب»

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 2:10 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 2:10 م

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطبيب عبدالله أبو التين في جنين، وإصابتها لمسعفين، وإعدامها للشهيد متين ضبايا، خلال اقتحامها وقواتها الخاصة لمدينة جنين ومخيمها، اليوم /الجمعة/، هو امتداد لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وتعتبر "جريمة حرب".

وحمل رئيس المجلس الوطني، في بيان اليوم، حكومة إسرائيل المسئولية الكاملة عن عمليات التصعيد والجرائم المتواصلة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، وقال: إن حكومة الاحتلال مصممه على القتل وترهيب المدنيين والفوضى التي تخدم مصالح انتخابية على حساب دم الأطفال والمدنيين الأبرياء.

ووصف فتوح حكومة إسرائيل بــ"العصابة المجرمة" التي تمارس أبشع أنواع القتل والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لأجل الانتقام من كل ما هو فلسطيني، كل ذلك تحت أعين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التي لا تحرك ساكنا لمنع هذه الجرائم اليومية وخاصة ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتدخل للجم إسرائيل ومُحاسبتها على هذه الجرائم اليومية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك