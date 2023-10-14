قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إن الحملة لم تتعرض لأي مضايقات أثناء تحرير التوكيلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن تمكُّن الحملة من جمع 68 ألف توكيل راجع إلى القاعدة الشعبية الكبيرة لحزب الشعب الجمهوري.

وشدد على أن الحملة لم تتلقَ أي شكوى من قِبل المواطنين أثناء تحرير التوكيلات للمرشح المحتمل حازم عمر.

وأشار إلى أن الأسبوع الأول من تحرير التوكيلات كان قد شهد بعض الشكاوى من الزحام، غير أنه في الأيام التالية استقرت العملية بشكل كبير.

والجمعة، تلقت لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري .

وجمع عمر، 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، فضلا عن 68 ألف تأييد من المواطنين لدعم ترشحه في السباق الرئاسي.