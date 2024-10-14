وزير الخارجية الإيراني: إيران مستعدة بشكل كامل لمواجهة أية سيناريوهات محتملة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، استعداد بلاده بشكل كامل لمواجهة أية سيناريوهات محتملة.

وقال عراقجي، إن "المنطقة تشهد ظروفا خطيرة، ومن الممكن أن تكون على شفا معارك واسعة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنع وقوع أزمات كبيرة في المنطقة وتجنب التصعيد والحروب"، مؤكدا: "موقفنا واضح، ولا نريد التصعيد والحرب، لكننا جاهزون تماما لمواجهتها".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه راض عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إنّ الجيش أعد خططا عدة للرد على الهجوم الإيراني الباليستي.

وأضاف أن قرار التنفيذ ينتظر التصويت عليه من قبل المستوى السياسي سواء خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، أو من خلال تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لاتخاذ القرار بشأن شكل الرد المناسب.