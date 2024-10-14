إسبانيا تطالب بتعليق التجارة الحرة مع إسرائيل

طالب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي بتلبية مبادرة مدريد ودبلن وتعليق اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل على خلفية ممارسات تل أبيب في غزة ولبنان.

خلال عدة أشهر مضت، أجرت كل من إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تنوي مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أساس أن إسرائيل "قد تنتهك بند حقوق الإنسان المدرج في الاتفاقية"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وقبل يومين، طالب سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، المجتمع الدولي بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وقال: "أعتقد أنه في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، من الضروري أن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية".

كما أعرب عن قلقه الكبير إزاء القصف الإسرائيلي لمقر قوة حفظ السلام "اليونيفيل"، التابعة للأمم المتحدة في لبنان.