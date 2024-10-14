شولتس يعول على عملية برلين لتسريع تقريب دول غرب البلقان من الاتحاد الأوروبي

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يعول على تسريع "عملية برلين" المستمرة منذ 10 سنوات لتقريب الدول الست في غرب البلقان من الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس في ديوان المستشارية في برلين اليوم الاثنين: "آمل ألا يستغرق الأمر عشر سنوات أخرى حتى تصبح الدول الست أخيرًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي". جاء تصريح شولتس خلال ظهوره أمام الصحافة إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش قمة غرب البلقان.

وأكد المستشار في بيانه أن الدول المعنية يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي معًا. وعند سؤاله، أوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الهدف هو تطوير رؤية مشتركة لجميع الدول، لكنه لفت إلى أنه ستكون هناك دول تفي بجميع الشروط بسرعة، وقال: "لن نعيق هذه الدول (...)، لكن على الجميع أن يعرفوا أنهم سيكونون جزءًا من مستقبل مشترك، ولا يمكن أن يعيقوا بعضهم البعض (...)".

وأضاف شولتس أن النزاعات السابقة لا تزال تعرقل التعاون اليوم. وانتقد سير حوار تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو بشكل غير مرضٍ، وقال:" أعرب أمام كلا الشريكين عن إصراري على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بالكامل". كما أشار إلى أنه يجب أيضًا الانتباه إلى الخطابات القومية والمفرقة في دول أخرى، ورأى أنها تشكل خطرًا على تحقيق التآزر والتعايش في سلام ورفاهية.

وكان الاتحاد الأوروبي وعد في عام 2003 دول غرب البلقان الست، وهي صربيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتنيجرو ومقدونيا الشمالية، بإمكانية الانضمام إلى التكتل. ومع ذلك، فإن الدول الست تمر بمراحل مختلفة على طريق الانضمام.

وتشعر دول غرب البلقان حاليا بقدر كبير من الإحباط لاسيما بعد أن أصبحت أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين للانضمام بسرعة قياسية نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.





