بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية

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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وينص مشروع القانون على "المصادقة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، الموقعة في بيونج يانج في 19 يونيو الماضي، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ووقع بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون خلال زيارة بوتين إلى بيونج يانج في يونيو الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وينبغي أن تحل هذه الوثيقة محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في 9 شباط/فبراير 2000.

وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.

وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد المشاركين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى أو عدة دول ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم المشارك الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.