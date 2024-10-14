إسبانيا وأيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا، بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

وجاءت دعوة سانشيز، في ظل المخاوف من أفعال إسرائيل في غزة ولبنان، والتي قد تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.

وتخضع العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي تشكل جزءًا من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لعام 2000.

وتعد إسرائيل الشريك التجاري الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي، وأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث شكلت تجارتها 0.8% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي للسلع خلال عام 2022.

من جهة أخرى يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث استحوذ على 28.8% من تجارتها في السلع في نفس العام.

وقد بلغت نسبة واردات إسرائيل من الاتحاد الأوروبي 31.9%، بينما بلغت نسبة صادراتها للاتحاد الأوروبي 25.6%.