أردوغان يؤكد ضرورة اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية بأقرب وقت

**الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية:

- نكرر تحذيرنا إلى "قسد" من الانجرار نحو طرق خاطئة وعليها دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها

- لن تترك رئيس الجمهورية السورية السيد أحمد الشرع ورفاقه وحدهم

- الذين يسعون لجرّ سوريا إلى الصراع من جديد، لا يبتغون خيراً لا للأكراد ولا للدروز ولا للعلويين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة اندماج تنظيم "قسد"، الذي يشكّل عناصر "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي عموده الفقري، في مؤسسات الدولة السورية بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من مصر، بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، الاثنين.

وأوضح الرئيس أردوغان أن اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة في سوريا بأقرب وقت سيُسرّع خطوات التنمية بالبلاد.

وأضاف: "نكرر تحذيرنا إلى "قسد" من الانجرار نحو طرق خاطئة وعليها دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأردف: "نأمل أن يتبنّوا (قسد) موقفاً يدعم وحدة الأراضي السورية وأن يسعوا معاً نحو مستقبل مزدهر".

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا ستواصل اتصالاتها الشاملة مع سوريا على جميع الأصعدة والمستويات.

وقال: "عازمون على تعزيز التنسيق الوثيق والتعاون (مع دمشق) من أجل الحفاظ على مكاسب سوريا والمنطقة".

وتابع: "لن تترك رئيس الجمهورية السورية السيد أحمد الشرع ورفاقه وحدهم".

وأكد أردوغان أنه يقدر نهج الحكومة السورية في السير نحو المستقبل بفهمٍ يشمل جميع المكوّنات العرقية والدينية للبلاد، وأن هذا يصب في مصلحة سوريا وتركيا.

وحذر من أن "الذين يسعون لجرّ سوريا إلى الصراع من جديد، لا يبتغون خيراً لا للأكراد ولا للدروز ولا للعلويين".

وأكمل: "كما قلت في ميدان ملاذكرد (شرق تركيا) من يوجهون بوصلتهم نحو أنقرة ودمشق سيربحون، ومن يبحثون عن رعاة آخرين سيخسرون".