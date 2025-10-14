أعرب حلمي طولان مدرب منتخب مصر للمحليين وعضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، عن سعادته لتأهل منتخب مصر لكأس العالم.

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة لبرنامج أوضة اللبس: "الاحتفال مستحق لمنتخبنا بالتأهل للبطولة العالمية الكبيرة، يجب أن نخلق ترابط كبير بين الجمهور المصري والمنتخب وتأهلنا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب وشاهدنا الفرحة الكبيرة عند الجماهير في الحفلة التي أقيمت".

وأضاف: "في أوروبا الجميع يحتفل بالتأهل لكأس العالم مع أسرهم وجمهورهم لأنه حدث كبير ومهم، ونريد أن يعود الجمهور المصري من جديد لمساندة جميع المنتخبات الوطنية لأنه شيء طبيعي ويمثل بلدي ونتمنى أن يكون هناك سماح لحضور عدد أكبر من الجماهير، لأن الملعب بدون جمهور كالمسرح بدون جماهير لا طعم له".

وتابع: "مرحلة البناء تكون صعبة على لاعب كرة القدم لأنها الأهم، ففي البرتغال يتم اختيار المدرب صاحب الفكر الرفيع، ويتم الاهتمام باللاعب منذ الطفولة لتأسيسه بطريقة صحيحة لأنها المرحلة الأهم للاعب كرة القدم".

وأكمل: "التأسيس يكون من الأندية وليس المنتخبات خاصة في مرحلة الطفولة، وهي الأهم، ويجب اختيار المدرب صاحب الفكر والخبرة الأكبر ليكون مسؤول عن هذه الأمور ويهتم بكل لاعب لنخرج جيل مميز في الكرة المصرية".

وأتم حلمي طولان تصريحاته قائلًا: "لابد من وجود دورات للمدربين وللأسف لا يوجد نجاح وسقوط في الاختبارات لدينا وهذا خطأ كبير ويؤثر على أجيال مختلف من اللاعبين، هناك بعض الإضافات تمت على المحتوي التدريبي من أجل الحصول على رخص التدريب في الفترة القادمة".