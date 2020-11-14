الشرطة العسكرية الروسية تبدأ تسيير دوريات في ناجورني قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من الشرطة العسكرية بدأت، اليوم السبت، تسيير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك تطبيقا للاتفاق الذي عقد بين البلدين برعاية روسية والذي أعلن عنه يوم الاثنين الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف -في إفادة صحفية اليوم- "بدأت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية اليوم السبت في تسيير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية في ناغورني قره باغ"، مضيفا "لوحظ التزام طرفي الصراع بوقف إطلاق النار على طول خط التماس"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأوضح كوناشينكوف "أن الجانب الروسي يتواصل باستمرار مع هيئة الأركان العامة في أرمينيا وأذربيجان لمنع تجدد الاشتباكات في المنطقة".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في 9 نوفمبر الجاري، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، حيث أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في المنطقة.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.