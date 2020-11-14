وزيرة الثقافة ناعية الكاتب سعيد الكفراوى: أعماله شكلت عالما أدبيا خاصا ومتفردا

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي الذي غيبه الموت اليوم السبت، عن عمر يناهز 81 عامًا.



وقالت إن الراحل أحد أبرز فرسان القصة القصيرة في مصر والوطن العربى، وشكلت أعماله عالمًا أدبيًا خاصًا ومتفردًا.



يشار إلى أن سعيد الكفراوي، ولد عام 1939، بدأ اهتمامه بالأدب في بداية الستينيات مع أبرز أصدقائه جابر عصفور، ومحمد المنسي قنديل، وصنع الله إبراهيم، ونصر حامد أبو زيد، ومحمد صالح، وفريد أبو سعدة، كان من أشهر الحضور في مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، كما حصل على جائزة السلطان قابوس في القصة القصيرة عن مجموعته «البغدادية».