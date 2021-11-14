مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي فى قصف مدفعي للجيش اليمني بمأرب

شنت مدفعية الجيش اليمني، اليوم /الأحد/، قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: إن القصف استهدف تجمعات ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة في أوقات متفرقة منذ فجر اليوم.. مؤكداً أن القصف أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف تعزيزات للمليشيا بغارة جوية أدت إلى تدمير آليات ومعدات قتالية وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.