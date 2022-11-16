حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج، خلال اجتماعهما في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الاثنين، من استخدام القوة العسكرية ضد جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.



ووفقا للبيت الأبيض، قال بايدن إن سياسة "الصين الواحدة" لم تتغير، بيد أن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن، سواء من قبل الصين أو تايوان.



وقال بايدن، إن العالم لديه مصلحة في إرساء السلام والاستقرار في مضيق تايوان.



وتعتبر بكين جمهورية جزيرة تايوان الديمقراطية جزءا من جمهورية الصين الشعبية، بينما تعمل تايوان كدولة مستقلة، لكنها تجنبت إصدار أي إعلان رسمي حول الاستقلال



وتحدث بايدن وشي في جزيرة بالي الإندونيسية قبل بدء قمة مجموعة العشرين "جي 20". ويعد هذا أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ أن تولى بايدن منصبه منذ نحو عامين. وقد قام الرئيسان بمصافحة كل منهما الآخر.



ويشار إلى أن العلاقات بين أمريكا والصين في أسوأ أوقاتها تماما،بسبب قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان في شهر أغسطس الماضي، وردا على الزيارة فرضت بكين عقوبات على بيلوسي وعدد من أقاربها.