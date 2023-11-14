صواريخ وقذائف هاون على مواقع لجيش الاحتلال قرب حدود لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على مستوطنة في الجليل الأعلى، في ظل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى إطلاق صاروخ مضاد للدروع للمرة الرابعة اليوم على معسكر للجيش في الجليل الأعلى، في حين قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ موقع بركة ريشا الإسرائيلي ومحيطه محققا "إصابات مباشرة"، وفقا لما أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون من الأراضي اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه خلال النهار أطلق من وصفهم بـ"مسلحين" صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون على مواقع للجيش في مناطق مارغليوت وعرب العرامشة ويفتاح (شمال) قرب الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "هاجم مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية".

كما ذكر جيش الاحتلال أنه في وقت سابق "قصفت طائرات مقاتلة عددا من البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

وفي حادث ثالث، قال إن "دبابة هاجمت خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة يفتاح".

من جهتها، أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، في بيان، الثلاثاء، استهداف عناصره "موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرات بدون طيار الإسرائيلية "الدرونز" استهدفت بصاروخين المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفا ومجدلزون، وسقطت قذيفة على الشارع العام في بلدة يارين (قرب مثلث يارين)، دون وقوع إصابات.

ولفتت إلى أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا مركّزا استهدف أطراف بلدة رميش، فيما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة "رب ثلاثين" على الحدود الجنوبية".