سانتو يكلف خزينة الاتحاد 4 ملايين يورو

كلف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لاتحاد جدة، خزينة العميد مبلغًا كبيرًا بعد إنهاء التعاقد معه ورحيله رسميًا عن الفريق.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، يخلو عقد البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد المقال من منصبه، مع ناديه من أي شرط جزائي.

أقال اتحاد جدة نونو سانتو بسبب سوء النتائج، واتَّفق مع الإسباني جولين لوبيتيجي ليكون خلفا له، لتولي مهام قيادة الفريق الفنية حسبما أفادت الرياضية في وقت سابق.

أوضحت الصحيفة أن الاتحاد سيدفع رواتب سانتو المتبقية في العقد نحو 8 أشهر، والبالغ مجموعها نحو 4 ملايين يورو، كما وقَّع الطرفان اتفاقية ملزمة لتسليمه رواتبه كافة بآلية ووقت محددين.

جدير بالذكر أن نونو سانتو قاد الاتحاد لتحقيق بطولة الدوري السعودي العام الماضي بعد غياب 14 عامًا، إضافة إلى كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي.