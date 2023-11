بايدن: أعتقد أن إطلاق سراح المحتجزين في غزة سيحدث قريبا

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إطلاق سراح المحتجزين لدى حركات المقاومة الإسلامية في غزة قريبًا.

جاء ذلك خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ملف المحتجزين، على هامش تقديمه للتقييم الوطني الخامس للمناخ، والإجراءات التي اتخذتها حكومته لمعالجة أزمة المناخ.

وقال إنه يجري اتصالات مع المعنيين بالملف يوميًا، معقبًا: «أتحدث مع المعنيين عن الملف كل يوم، وأؤمن أنه (إطلاق سراح المحتجزين) سيحدث، لا أرغب في الإدلاء بمزيد من التفاصيل».

ورفض التعقيب على سؤال أحد الصحفيين بشأن قرب حركة «حماس» وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

