 بايدن: أعتقد أن إطلاق سراح المحتجزين في غزة سيحدث قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: أعتقد أن إطلاق سراح المحتجزين في غزة سيحدث قريبا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 6:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 6:24 م

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إطلاق سراح المحتجزين لدى حركات المقاومة الإسلامية في غزة قريبًا.

جاء ذلك خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ملف المحتجزين، على هامش تقديمه للتقييم الوطني الخامس للمناخ، والإجراءات التي اتخذتها حكومته لمعالجة أزمة المناخ.

وقال إنه يجري اتصالات مع المعنيين بالملف يوميًا، معقبًا: «أتحدث مع المعنيين عن الملف كل يوم، وأؤمن أنه (إطلاق سراح المحتجزين) سيحدث، لا أرغب في الإدلاء بمزيد من التفاصيل».

ورفض التعقيب على سؤال أحد الصحفيين بشأن قرب حركة «حماس» وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

https://twitter.com/POTUS/status/1724451949720875008

وأمس الاثنين، أفاد مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن «هناك مباحثات مصرية أمريكية مكثفة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين».

وأشار المصدر إلى اجتماع وفد أمريكي مع مسئولين مصريين لبحث موقف التهدئة، مؤكدًا وجود إشادة أمريكية بالدور المصري وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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