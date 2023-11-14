وفاة خالة الفنانة إيناس مكي بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة إيناس مكي شقيقة النجم أحمد مكي، صباح اليوم وفاة خالتهما، بعد صراعها مع المرض، وذلك من خلال حسابها الرسمي بفيسبوك.

ونشرت مكي صورة تجمعها بخالتها، معلقة عليها: "الوداع خالتي الحبيبة خالتو حنان.. الله يرحمها ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويحتسب مرضها وتعبها في ميزان حسناتها يارب العالمين".

يذكر أن آخر أعمال إيناس مكي مشاركتها في فيلم "اتنين للإيجار"، وهو من بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، تأليف أسماء غازى وإخراج شادي على.