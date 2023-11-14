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انطلاق المعرض الدولي لصناعة الكهرباء في طهران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:32 ص

انطلقت فعاليات الدورة الـ23 للمعرض الدولي لصناعة الكهرباء على أرض معارض طهران، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن المعرض يشارك به 474 شركة محلية و110 شركات أجنبية من 12 دولة، هي ايطاليا والتشيك والصين وكوريا الجنوبية وكرواتيا وتركيا وإسبانيا والهند وسلوفينيا وبولندا واليابان.

كما يشارك في افتتاح المعرض الذي من المقرر أن تستمر فعالياته لمدة 4 أيام، وزراء من العراق وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان.

ويشمل المعرض طرح أنواع المنتجات في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومعدات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، والإنارة والاجهزة الذكية والمولدات والبطاريات وأنواع الأسلاك والمحولات والأتمتة الصناعية فضلا عن مشاركة قطاع المقاولات والمراكز البحثية والطاقات المتجددة، وما إلى ذلك من أنشطة قطاع الكهرباء.


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