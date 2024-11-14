 انتخابات برلمانية حاسمة في سريلانكا لتثبيت سلطة الرئيس الجديد وتعزيز التعافي الاقتصادي - بوابة الشروق
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انتخابات برلمانية حاسمة في سريلانكا لتثبيت سلطة الرئيس الجديد وتعزيز التعافي الاقتصادي

د ب أ
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 5:56 ص | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 5:56 ص

يصوّت السريلانكيون في انتخابات برلمانية اليوم الخميس، تعتبر حاسمة للرئيس الجديد ذي التوجهات الماركسية، أنورا كومارا ديساناياكي، لتعزيز سلطة حزبه والوفاء بوعوده المتعلقة بالتعافي الاقتصادي.

وكان ديساناياكي قد فاز في الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، في نتيجة تعكس رفض الأحزاب السياسية التقليدية التي حكمت البلاد منذ استقلالها عن الحكم البريطاني عام 1948. ومع ذلك، فإن عدم تحقيق ديساناياكي نسبة تتجاوز 50% من الأصوات أثار مخاوف حيال أداء حزبه في انتخابات الخميس.

ويحتاج حزب "قوة الشعب الوطنية" إلى زيادة كبيرة في أصواته، عن نسبة 42% التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية، ليتمكن من الحصول على 113 مقعدا للسيطرة على البرلمان المكون من 225 عضوا.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائح الانتخابات غدا الجمعة.


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