نوري المالكي: ترامب سيكمل ما بدأه بايدن بالحرب في فلسطين ولبنان بحرق مناطق أخرى فيهما

قال رئيس "ائتلاف دولة القانون" في العراق نوري المالكي، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكمل ما بدأه جو بايدن بالحرب في فلسطين ولبنان، بحرق مناطق أخرى في هذين البلدين.

وأوضح نوري المالكي في مقابلة مع تلفزيون "العهد" التابع لحركة "عصائب أهل الحق"، أن "الحرب سوف تتوقف بعد انتهاء الحياة في غزة ومحيطها وجنوب لبنان بحيث يكون هناك حاجز أمني لحماية إسرائيل".



ورأى المالكي أنه ليس بوسع العراق أن يكون بعيدا عن ساحة الحرب مع إسرائيل إذا اتسعت في المنطقة، معتبرا أن "الواجب الشرعي يحتم علينا مواجهة الكيان الصهيوني".

وأردف: "إذا انفجرت المعركة باتجاه التوسع علينا أن لا نغيب في حال اشتعال الحرب في المنطقة، وهي قضية مبدئية ويجب أن نكون مع المعركة بكل تفاصيلها".

وأشار المالكي إلى أن "المعركة الحالية في المنطقة مبدئية وشاملة ويجب أن لا يكون العراق بعيدا عنها".

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" تشن بين الحين والآخر، هجمات على أهداف في إسرائيل، "نُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وتؤكد "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".