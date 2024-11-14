ندوة للأمم المتحدة في مصر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط

نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر ندوة صحفية بمشاركة ممثلين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وأدار الندوة نيهال القاضي، مسؤول الإعلام بمركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وقدم عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي للأونروا إحاطة إعلامية عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك شمال غزة، فضلاً عن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار أبو حسنه إلى استجابة الأونروا للأزمة في غزة عبر الخدمات الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى المأوى والرعاية الصحية وتوزيع المساعدات الغذائية.

ووصف أبو حسنة قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا بالخطير حيث إنها يهدف لتصفية عملها، محذراً من انهيار للمنظومة الصحية جراء القصف الإسرائيلى المتواصل الذى حول القطاع لمكان غير صالح للحياة.

من جهتها، أعطت نيرة الليثي، مسؤول الاتصال والإعلام بالقاهرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمحة عامة حول الوضع الإنساني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومستجدات التمويل الإنساني.

وأشارت نيرة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحة أن كما أن مدينة العريش استقبت من زيارات المسئولين من كل العالم للاطلاع على على سير عملية المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بدوره، قدم أحمد كمال، منسق المشروع الوطني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمحة عامة عن عمل المنظمة في مصر.

وسلط كمال الضوء بشكل خاص على مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع إلى الأسواق، الذي يهدف لتعزيز نمو التجارة في مصر، والذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه اليونيدو.

وتحدث كمال عن الدعم المقدم للقطاع الصناعي في مختلف محافظات مصر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القطاع بحاجة لمساهمة أكبر من جانب المرأة حيث لا تزال مشاركتها ضئيلة.