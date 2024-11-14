قائد الحرس الثوري الإيراني مخاطبا الإسرائيليين: سنقاتلكم حتى النهاية وانتظروا انتقامنا

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جدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، التأكيد أن «إيران ستنتقم عن الكيان الصهيوني حتمًا».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، صباح الخميس، جاء ذلك خلال مناورة نصر الله الأمنية الكبرى التي أُقيمت اليوم في طهران.

وقال سلامي، إن «الكيان الصهيوني واهم إذا ظن أن بإمكانه إخراج حزب الله من الساحة باغتيال قادته».

وأضاف: «حزب الله تيار عظيم لا يمكن احتواؤه أو إنهاؤه، ونحن نضع الكيان الصهيوني نصب أعيننا وسنقاتل معه حتى النهاية».

واستطرد: «لن نسمح للصهاينة والأعداء أن يتحكموا بمصير المسلمين، وسننتقم من الكيان الصهيوني»، مؤكدًا أن الكيان «سيلتقى ضربات موجعة».

واختتم: «نقول لهم أن يدرسوا التاريخ، فلن يجدوا أي موضع لاستسلام المسلمين. مصير أعداء اليوم سيكون مثل مصيرهم في غزوة خيبر».