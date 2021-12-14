الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخا باليتسيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليتسيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف في بيان له: "أن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة".

كان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، أسفرت عن مقتل 140 عنصرًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار تابعة للميليشيا الإرهابية.

يشار إلى أن الجيش اليمني، نفذ بإسناد من طيران التحالف العربي، هجوما واسعا على مواقع للجماعة، ونجح في استعادة مواقع عدة في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية.

ومنذ شباط/فبراير الماضي، صعد الحوثيون هجماتهم في مأرب في محاولة للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ومنذ سبع سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.