الولايات المتحدة ترسل وفدا لبحث فرص الشراكة إلى غانا في فبراير المقبل

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتزام بلاده إرسال وفد لبحث فرص الشراكة إلى العاصمة الغانية /أكرا/، في الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2023؛ لتمكين فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة والنظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار المناخي المزدهر في غرب إفريقيا.

جاء إعلان وزيرة الخارجية خلال قمة "تجمع المبتكرين" على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، والذي يسلط الضوء على الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الإفريقية لتعزيز الشراكات التي تعزز الأولويات المشتركة، بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأشار بلينكن إلى أن الوفد سيتم تنظيمه من قبل مكتب الشراكات العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتسهيل أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة وبلدان مختارة.

وسيشمل الوفد على ممثلي المشاريع والشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية ومطوري النظام البيئي للشركات الناشئة والمستثمرين في المناخ والتكنولوجيا المستدامة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.